Maltempo, chiusi a scopo precauzionale due ponti sul Piave

di ect

Milano, 29 ott. (LaPresse) - In provincia di Belluno sono stati chiusi due ponti sul Piave, il Belluno e il Quero Vas, a scopo precauzionale. Lo si apprende dall'Unità di crisi istituita per seguire l'andamento dell'ondata di maltempo. Sempre in provincia di Belluno, il Genio civile e forestale sta intervenendo a Cortina, dove nella serata di ieri è iniziata l'evacuazione ad Alverà per una quarantina di persone residenti a ridosso del torrente Bigontina, a rischio esondazione. Smottamenti anche ad Agordino, con frane che hanno creato limitazioni alla circolazione stradale sulla Sr Agordina. Disagi per la forte pioggia ad Alleghe, Taibon Agordino e Cencenighe. In Val di Zoldo gli allagamenti stanno causando ripercussioni sulla viabilità, che è stata interrotta. Infine si segnalano allagamenti diffusi a Feltrini. Il presidente della Regione, Luca Zaia, è giunto in mattinata nella sede della protezione civile regionale a Marghera, dove opera l'Unità di crisi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata