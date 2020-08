Maltempo, cercatore di funghi travolto da torrente e disperso nel Varesotto

di scp

Varese, 29 ago. (LaPresse) - Un uomo di 38 anni del Comasco, cercatore di funghi, è disperso da questa mattina nel Varesotto. Era in compagnia di un amico in zona frazione Monti di Pino, vicino al lago Delio nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando intorno alle 11 è stato travolto e trascinato via da un torrente ingrossato. Le ricerche sono proseguite tutto il giorno e si sono interrotte a sera, per il buio e le condizioni meteo avverse, trattandosi di una zona molto impervia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata