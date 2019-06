Maltempo, nubifragio su Milano. Chiuso per frana tratto Torino-Aosta. Allerta in Toscana

Esonda il Seveso e sale il livello del Lambro. A Baranzate salvato un uomo rimasto bloccato nella sua auto in un sottopasso a causa dell'acqua. In Valtellina 150 sfollati per una frana