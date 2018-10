Maltempo, bomba d'acqua su Roma. Temperature in calo anche di 10 gradi

L'autunno ha portato una violenta ondata di maltempo sull'Italia, da nord a sud. E le previsioni annunciato un brusco calo delle temperature, anche di 10 gradi già dalla mattinata di lunedì 22 ottobre. Violenti nubifragi si sono abbattuti su vari città provocando danni e disagi, da Milano a Catania, compresa la capitale.

Bomba d'acqua su Roma - Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale domenica sera con una forte grandinata che ha mandato in tilt diverse zone della città. Strade, negozi e scantinati allagati, chiuse alcune stazioni della metro con le scalinate trasformate in cascate. Colpito soprattutto il quadrante est: le vie sono diventate ruscelli pieni di ghiaccio. Alcuni quartieri, come il Tuscolano, sono rimasti senza energia elettrica e l'acqua ha invaso i primi piani. In alcune zone della città, come a Talenti, le auto parcheggiate sono state trascinate dall'acqua.Tra le zone più colpite Prati Fiscali, Bufalotta, Nomentana, via Tiburtina, viale Tirreno e alcuni tratti del Grande Raccordo.

Scuole chiuse a Napoli e Benevento - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione e molti sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse lunedì 22 ottobre, tra cui il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e di Benevento, Clemente Mastella.

Allerta arancione anche in Basilicata, Molise e Puglia - Prosegue quindi l'allerta arancione sull'intero territorio della Campania. La stessa è stata diramata anche su gran parte di Molise, Basilicata, sui bacini del Lato e del Lenne in Puglia. Allerta gialla sui bacini Alto Volturno e Medio Sangro in Molise, sui restanti settori di Basilicata e Puglia oltre che sull'intero territorio di Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia.

Tromba d'aria su Milano - La pioggia e il forte vento hanno investito in pieno anche Milano. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate nella zona di Gorgonzola, Melegnano e San Donato dove le raffiche hanno abbattuto diversi alberi. Poi il vortice si è spostato verso il centro della città cittadino, e un piccola tromba d'aria ha investito anche la zona della Stazione Centrale. Sui social sono in molti i milanesi ad aver postato messaggi allarmati, foto e video. "Improvvise folate di vento gelido fortissimo. Credevo mi volasse via qualche vaso di cui ho il balcone pieno", scrive un utente. E ancora: "Un vento da uragano" e "quasi una tromba d'aria fredda".

Forte temporale su Catania e famiglie bloccate dalla pioggia - Voli dirottati e disagi per i passeggeri in viaggio da e per l'aeroporto di Catania Fontanarossa a causa del maltempo. Il violento temporale che si è abbattuto domenica pomeriggio ha reso necessario l'atterraggio a Comiso del volo Roma-Catania Alitalia Az 01751 delle 19:15, mente il volo Ryanair da Bologna delle 19.40 ha fatto rotta per Palermo.

Sono almeno una decina, secondo quanto si apprende dalla protezione civile, le famiglie rimaste isolate a causa del maltempo che si è abbattuto in Sicilia e in particolare nel Catanese. Vigili e fuoco e protezione civile sono al lavoro per assicurare presidi sanitari e diversi Comuni sono stati costretti a chiudere le scuole proprio per i problemi di viabilità.

Pioggia torrenziale nell'Ennese - Un violento nubifragio si è abbattuto su Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'acqua ha fatto franare il muro di una casa e una famiglia è stata salvata dai vigili del fuoco. Un violento incendio è scoppiato un capannone di una ditta edile, con fiamme alte oltre 10 metri che hanno distrutto due mezzi. A scatenarlo è stato un fulmine.

