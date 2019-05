Maltempo, auto con 5 persone finisce nel Mincio: un disperso

di mrc/ect

Milano, 5 mag. (LaPresse) - Un'auto con a bordo cinque persone è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Quattro di loro sono state salvate mentre una risulta ancora dispersa. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco insieme a squadre terrestri. In zona è anche all'opera un elicottero per sorvolare l'area.

