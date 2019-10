Maltempo, aperta inchiesta per agente morto nel Siracusano

di ect

Siracusa, 26 ott. (LaPresse) - E' stata aperta un'inchiesta per l'agente di polizia penitenziaria morto travolto da un'ondata di fango provocata dall'esondazione del fiume Tellaro, a Noto in provincia di Siracusa. L'uomo, Giuseppe Cappello di 52 anni, è stato trovato dai vigili del fuoco di Palazzolo Acreide a un centinaio di metri dalla sua automobile: il corpo era infatti stato trascinato dalla corrente in un campo, probabilmente dopo essere sceso dalla vettura in panne.

