Maltempo, ancora allerta arancione in 4 regioni. Strage a Casteldaccia, il sindaco: "Villa abusiva, andava abbattuta"

Violenti temporali, raffiche di vento e tempo ancora instabile. La violenta perturbazione di maltempo che ha investito l'Italia non accenna a fermarsi. Anche per oggi, lunedì 5 novembre, resta l'allerta arancione in quattro regioni d'Italia: Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio.

Sicilia in ginocchio - Nel weekend il maltempo ha devastato la Sicilia lasciando sul terreno 12 morti. Una tragedia che ha avuto il suo epicentro a Casteldaccia nel palermitano. Qui, nella tarda serata di sabato, due famiglie sono state letteralmente spazzate via dalla piena improvvisa del torrente Milicia che ha invaso l'abitazione dove si erano riunite. Per il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, la villa travolta dall'acqua era abusiva e avrebbe dovuto essere abbattuta.

I dispersi - Le nove persone perite a Casteldaccia non sono le uniche. Sempre nel palermitano, a Vicari, è morto il 44enne Alessandro Scavone. L'uomo è stato travolto dalla piena del fiume San Leonardo mentre con un amico cercava di raggiungere la propria pompa di benzina. Scavone era consigliere comunale a Salemi nel trapanese. Alle 15 nella chiesa Madre di Salemi (Trapani) si svolgono i funerali. Il sindaco, Domenico Venuti, che proclamato il lutto cittadino. "Una tragedia spaventosa - ha affermato Venuti in una nota - Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, dell'Amministrazione e di tutti i salemitani scossi da questa grave perdita". Nell'agrigentino, infine, due turisti tedeschi sono morti annegati nella propria auto a Cammarata.

E continuano senza sosta le ricerche del medico Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera nel Corleonese, in Sicilia. Si stava recando in automobile all'ospedale di Corleone per il cambio quando si sono perse le sue tracce. La vettura è stata trovata travolta dal fango e dai detriti in contrada Raviotta. Per tutta la notte i vigili del fuoco e i militari hanno cercato il professionista, anche con l'ausilio di un drone, senza esito.

Continua l'allerta - Il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende gli avvisi emessi nei giorni scorsi. La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide e instabili sull'Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il Centro-Sud sarà ancora interessato da attività temporalesca.

Allerta meteo anche a Milano - per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali fino alla mezzanotte di martedì 6 novembre. Il Comune ha pertanto disposto l'attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza. È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori occidentali di Piemonte, parte di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, oltre che sulla Campania, su alcuni bacini di Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria, Sicilia e Sardegna.

