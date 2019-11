Maltempo, allerta rossa Levante ligure. Assessore: Massima guardia

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - L'allerta nel Levante ligure è stata innalzata a rossa. Lo ha annunciato in conferenza stampa a Genova l'assessore regionale con delega alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone, facendo un punto sul maltempo dalla sala operativa. "Sono caduti nelle ultime ore dei quantitativi di pioggia molto significativi su tutta quell'area. Siamo a un livello di massima guardia e massima attenzione per i Comuni di Sestri Levante, Casarza e Moneglia per quanto riguarda il versante genovese e Varese Ligure, Maissana e Sesta Godano per quanto riguarda, invece, la parte spezzina", ha detto parlando con i giornalisti in un video trasmesso su Facebook.

