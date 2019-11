Maltempo, allerta rossa in Piemonte, Liguria e Calabria

Prosegue l'ondata di maltempo su tutta l'Italia. Allerta rossa in Piemonte, con allagamenti nell'Alessandrino. E' stato chiuso un tratto dell'autostrada A5 Torino-Aosta. Nel capoluogo piemontese la piena del Po è in preallerta arancione. Allerta rossa anche in Liguria – con una trentina di sfollati nel capoluogo Genova, in Valpolcevera, e nel Savonese – e in Calabria. A Venezia atteso invece un nuovo, possibile picco di acqua alta. Ma il maltempo sferza l'intero Stivale: è Allerta arancione su almeno nove regioni, ma tutto il Paese è almeno in allerta gialla.