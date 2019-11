Maltempo, allerta rossa a Genova

Il maltempo non dà tregua. Dopo le piogge di questi giorni è in arrivo un ciclone di origine nordatlantica che si abbatterà soprattutto sul Centro-Nord della penisola. Allerta rossa in Liguria per una forte perturbazione in arrivo. Sul genovese sono già caduti oltre 60mm di pioggia con piccole frane e smottamenti in provincia. Le aree più sensibili saranno quelle comprese tra Genova e Savona. Allerta arancione nel torinese. Allerta gialla invece nel milanese. Non si escludono nubifragi e allagamenti anche nel Lazio e in Sicilia. Il maltempo interesserà gran parte del Sud Italia, con piogge e temporali anche violenti tra Calabria, Basilicata e Sicilia orientale.