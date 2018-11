Maltempo, alla Reggia di Caserta caduto un pezzo di capitello

di lrs

Milano, 20 nov. (LaPresse) - "Il nubifragio verificatosi a Caserta nella serata di ieri con pioggia intensa, grandine e fulmini, ha causato il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di una delle lesene angolari dell'avancorpo sudoccidentale della facciata lato sud ovest del Palazzo Reale, il cui restauro è stato ultimato a inizio del 2016". Lo si legge sulla pagina Facebook ufficiale della Reggia di Caserta. "La zona - si trova ancora scritto - è stata transennata in via precauzionale e i tecnici della Reggia stanno effettuando verifiche per individuare eventuali altre porzioni di rilievi lapidei danneggiate dagli eventi eccezionali".

