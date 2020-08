Maltempo, albero su tenda in camping a Massa: morta anche sorella 14enne

di fbg/scp

Massa Carrara, 30 ago. (LaPresse) - E' morta all'ospedale di Massa, dove era arrivata in condizioni giudicate disperate, anche la sorella di 14 anni della bambina di due anni e mezzo anni deceduta stamani per la caduta di un pioppo su una tenda nel campeggio Verde Mare a Marina di Massa (Massa Carrara). La ragazzina era stata soccorsa in gravissime condizioni e il personale del 118 era riuscito a portarla in ospedale dove, però, a distanza di poche ore, per i traumi riportati nell'incidente, è morta. Ferita in modo lieve una terza sorella di 19 anni, mentre sono rimasti illesi i genitori.

