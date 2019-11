Maltempo, ad Arezzo frane, smottamenti e famiglie evacuate

di ect/fbg

Milano, 18 nov. (LaPresse) - Ad Arezzo non si sono registrate criticità significative sui corsi d'acqua. Ci sono segnalazioni di famiglie evacuate a causa di abitazioni interessate da frane e smottamenti nei comuni di Loro Ciuffenna e Laterina-Pergine Valdarno. Lo scrive in una nota Regione Toscana. Gli invasi di La Penna e Levane funzionano correttamente: in attuazione delle normative vigenti, hanno rilasciato soltanto l'acqua in ingresso ai due invasi con un comportamento che i tecnici definiscono "corretto".

