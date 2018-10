Maltempo a Venezia, "transformer" su una vasca da bagno naviga in città

Incontri strani in una Venezia allagata per il maltempo. Approfittando dell'acqua alta un ignoto burlone travestito da Transformer ha attraversato le zone più famose della città lagunare navigando su una stravagante imbarcazione: una vasca da bagno resa anfibia per l'occasione.