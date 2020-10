Maltempo, a Venezia iniziate procedure per sollevamento Mose

di mad

Milano, 3 ott. (LaPresse) - Questa mattina, con una previsione di marea oltre i 130 centimetri per le 12, saranno alzate per la prima volta le paratie del Mose per proteggere Venezia. A quanto si apprende, dalle 7.30 e fino alle 15 un'ordinanza della Capitaneria ha interdetto la navigazione alle tre bocche di porto. Per la prima volta, dopo i collaudi e le prove, il Mose sarà utilizzato "in emergenza", su decisione del commissario Elisabetta Spitz e del provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone. La procedura di sollevamento sarà poi portata avanti dai tecnici, che sono già al lavoro.

