Maltempo a Sarno: auto bloccate in strada dal fango che invade le strade

(LaPresse) Una colata di fango ha coperto le strade di Sarno, in provincia di Salerno. Il comune è stato duramente colpito dal maltempo nella serata di domenica, oltre 200 le persone persone sfollate. Protezione Civile e forze dell'ordine sono al lavoro per liberare le strade. Anche nei comuni limitrofi di Cava dè Tirreni e Angri la situazione è difficile e molte scuole sono state chiuse. Massima allerta per le prossime ore. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE