Maltempo a Roma, cade albero in via Campania

Un albero è caduto a causa del maltempo e dei forti venti in via Campania, a Roma, a pochi passi da Corso d’Italia e Muro Torto. Danneggiati un cassonetto dei rifiuti e alcune auto in sosta. Nel crollo l’albero si è appoggiato al cassonetto rimanendo parzialmente sospeso e bloccando trasversalmente la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale gruppo I Trevi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.