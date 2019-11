Maltempo, a Pisa chiusi tutti i negozi almeno fino alle 12 di lunedì

di ect

Milano, 17 nov. (LaPresse) - Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha disposto la chiusura di tutte attività commerciali, ad eccezione del litorale, dalle 18.30 di domenica fino alle 12 di lunedì. "Premesso che la Sala Operativa della Regione Toscana ha emesso l'allerta meteo con criticità rossa per rischio idraulico (Arno) sul territorio comunale fino a lunedì mattina, il sindaco di Pisa ha emesso un'ordinanza per la chiusura di tutte le attività commerciali nel Comune di Pisa comprese quelle sul Viale D'annunzio con esclusione di quelle del litorale e San Piero, a partire dalle ore 18.30 del oggi domenica 17/11/2019 fino alle 12 dì lunedì 18/11/2019 con riserva di valutare, in relazione all'evoluzione della situazione meteorologica, l'opportunità di prorogare tale chiusura con l'emissione di successiva ordinanza", si legge in un comunicato pubblicato sul sito del Comune.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata