Maltempo, a Pisa allerta rossa per Arno: scuole e uffici chiusi

di mad

Milano, 17 nov. (LaPresse) - Negozi, uffici e scuole chiuse a Pisa su disposizione del sindaco, mentre la città attende la piena dell'Arno. “Dopo la riunione nella sala operativa della Protezione civile provinciale con tutti gli enti del territorio – ha spiegato il sindaco Michele Conti - abbiamo deciso, in attesa del nuovo bollettino meteo che diramerà la Regione e sulla base delle informazioni in nostro possesso sul rischio idraulico, di agire precauzionalmente seguendo il piano di protezione civile comunale sul rischio Arno. Firmerò nei prossimi minuti le ordinanze per la chiusura delle attività commerciali a partire dalle 18.30 di oggi in tutto il territorio comunale (eccetto Litorale) e per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani. Siamo già in contatto con le Università che disporranno le relative chiusure delle rispettive sedi. Il prefetto deciderà, per competenza, la chiusura di tutti gli uffici pubblici del centro storico per la giornata di domani”.

