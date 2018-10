Maltempo, a Napoli albero travolge e trafigge donna: è grave

di ect

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Un albero ha travolto un'automobile e trafitto una donna in piazzale Tecchio a Napoli. E' stata soccorsa in codice rosso dal 118 in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.

