Maltempo, a Milano strade allagate: esonda il Seveso

Ondata di maltempo al Centro Nord, a Milano si sono allagate diverse strade, in particolare in viale Marche, viale Zara e zona Niguarda. Il Seveso è esondato in seguito al temporale che ha svegliato il capoluogo lombardo all'alba di domenica. Sul posto la protezione civile.