Maltempo, a Limone Piemonte colate di acqua e fango: cede un'abitazione - FOTOGALLERY

Limone Piemonte è stata devastata dal maltempo degli ultimi giorni. Il 2 ottobre le forti piogge e il vento hanno provocato colate di fango che hanno spazzato via anche parte della strada che collega il cuneese con la Liguria e la Francia. Gravi i danni nel tunnel del Colle di Tenda, la galleria è finita sott'acqua. Un'abitazione, non ancora abitata perché in costruzione, è crollata, incrinandosi ed è diventata la foto-simbolo dei danni provocati dal maltempo nel Nord-Ovest. A ingrossarsi ed esondare, creando varie colate di acqua e fango, è stato il torrente Vermenagna.