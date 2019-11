Maltempo a Gallipoli, il mare in tempesta invade il centro abitato

Il maltempo che si è abbattuto sull’Italia nelle ultime ore ha colpito anche la Puglia e in particolar modo il Salento con venti oltre i 100 km/h, piogge intense e violenti mareggiate. A Gallipoli la forza del mare è stata tale che l’acqua ha invaso anche il centro abitato paralizzando il traffico per ore. Nelle immagini che circolano sul web si vedono le onde abbattersi violentemente sul lungomare portando addirittura degli scogli. In un altro video il mare in tempesta minaccia le barche ormeggiate.