Maltempo, a Firenze transitata la piena dell'Arno

di mad

Firenze, 17 nov. (LaPresse) - È ormai transitato a Firenze-Uffizi il colmo di piena del fiume Arno. La portata registrata è stata di 2148 metri al secondo (al momento è invece di 2023 metri al secondo). Il colmo è adesso a valle di Firenze, diretto verso l'Empolese: la portata misurata a Ponte a Signa è stata di 2028 metri cubi al secondo. Lo comunica la Regione Toscana, sottolineando che invece per il fiume Cecina il colmo sta transitando in località Steccaia, dove è collocato l'idrometro. Per l'Ombrone grossetano è stata registrata una portata di 2271 metri cubi al secondo a Istia d'Ombrone.

