Maltempo, oltre 3500 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore: in alcune località le scuole resteranno chiuse

Continua l'emergenza maltempo che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Sono stati 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore, il numero maggiore nel Lazio, 1.100 e Campania, 1.000. Proseguono le operazioni nel Centro-Sud Italia, soprattutto per i danni causati dal forte vento.

I dirigenti di Filp, Fernando Cordella, di Federdistat, Antonio Barone e di Cisal vigili del fuoco, Antonio Barone, denunciano un carente sistema di prevenzione che provoca tragedie come quelle di ieri ma ancor di più, registriamo un inadeguato dispositivo di soccorso tecnico urgente. "È arrivato il momento- dicono - che il Corpo nazionale risponda alle emergenze con più uomini, più attrezzature e più mezzi efficienti, in particolare nelle zone dove ciclicamente avvengano queste situazioni di emergenza e nelle grandi metropoli come Roma e Napoli". "In questo momento - concludono i sindacalisti - non serve nessuna autonomia, ma un rafforzamento del sistema di soccorso a livello nazionale che riesca a far superare le emergenze".

A seguito del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole rimarranno chiuse lunedì 25 febbraio a Napoli e nel Siracusano, mentre a Roma si sta verificando la situazione delle aree verdi dei plessi scolastici. "Molto importante - dice il sindaco di Avola (Siracusa), Luca Cannata, - riporre all'interno della propria abitazione qualsiasi tipo di arredo da esterno, e nel caso di eventuali problematiche vi invitiamo a effettuare la segnalazione al comando di polizia municipale". D

