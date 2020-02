Mafia, ucciso fratello di un boss nel Palermitano: agguato in auto

di mrc/lrs

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Omicidio a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Agostino Alessandro Migliore, fratello del presunto boss Giovanni, arrestato nell'operazione Cupola 2.0, è stato trovato ucciso, a colpi di arma da fuoco, nella sua auto in via Togliatti, intorno alle 5 del mattino. Sul caso indagano i carabinieri.

