Mafia, operazione contro la nuova Cupola: 46 fermi a Palermo, c'è anche il capo di Cosa Nostra

Maxioperazione antimafia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha disposto un fermo di indiziato di delitto, eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, nei confronti di 46 persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni consumate e tentate, con l'aggravante di avere favorito l'associazione mafiosa, fittizia intestazione di beni aggravata, porto abusivo di armi comuni da sparo, danneggiamento a mezzo incendio, concorso esterno in associazione mafiosa. Arrestato Settimo Mineo, al vertice della commissione provinciale (organismo di rappresentanza delle famiglie che aveva smesso di riunirsi): 80 anni, gioielliere, è considerato il nuovo capo di Cosa nostra, dopo la morte del boss Totò Riina.

In particolare, le indagini hanno consentito di cogliere in presa diretta la fase di riorganizzazione in atto all'interno di Cosa Nostra e di documentare l'avvenuta ricostituzione della 'nuova' commissione provinciale di Palermo.

Settimo Mineo venne arrestato una prima volta nel 1984 nell'ambito delle indagini condotte dal giudice Falcone. Allora, interrogato sulla sua appartenenza a Cosa Nostra, rispose "Non so di cosa parlate. Cado dalle nuvole". Mineo ha subito una condanna nl primo maxiprocesso alla mafia (7 anni ridotti in appello a 5 anni e 4 mesi). Nel 2006, dopo un altro arresto e processo, è stato condannato a 11 anni. In carcere ha sempre rispettato in modo ferreo il codice di comportamento mafioso. Ma non ha fatto in tempo a prendere il suo posto al vertice di Cosa Nostra.

"Mafiosi, colpevoli di estorsioni, incendi e aggressioni, sono stati arrestati poche ore fa dai carabinieri in provincia di Palermo. Le buone notizie non finiscono qui. Altri 15 mafiosi nigeriani sono stati arrestati a Torino dall Polizia, che poi ha ammanettato altri 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. Grazie alle Forze dell'Ordine! La giornata comincia bene!", ha esultato su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

