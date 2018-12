Mafia, perquisizioni a Castelvetrano: si cercano i complici di Messina Denaro

Dalle prime ore del mattino, i carabinieri del R.O.S. e del comando provinciale di Trapani stanno effettuando delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati ritenuti, a vario titolo, fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Contestualmente, è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto di un esponente di spicco della famiglia di cosa nostra di Mazara del Vallo, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.

Le perquisizioni vengono svolte a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Custonaci. L'attività vede l'impiego di circa 200 carabinieri e mira al progressivo depotenziamento dei circuiti di riferimento e il depauperamento delle risorse economiche del sodalizio. Le perquisizioni dei numerosi obiettivi individuati (tra cui abitazioni, proprietà rurali ed esercizi commerciali) hanno già permesso di arrestare in flagranza di reato due degli indagati, trovati in possesso di pistole illegalmente detenute, e di sequestrare apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, nonché copiosa documentazione. L'uomo fermato è, invece, Matteo Tamburello, esponente di spicco della famiglia di cosa nostra di Mazara del Vallo, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.

Confisca di beni. A Palermo, invece, la Dia ha eseguito una confisca di beni per oltre 200 milioni di euro nei confronti degli eredi di Vincenzo Rappa, morto nel 2009 a 87 anni. Il provvedimento scaturisce da una proposta del direttore nazionale della Dia che nel 2014 aveva portato al sequestro dei suoi beni. Rappa era stato condannato in via definitiva nel 2004 dalla Corte d'Appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio aggravato. Nelle indagini erano emerse una rilevante sperequazione fra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati da Rappa e i suoi legami con numerosi personaggi di spicco di Cosa Nostra.

La confisca riguarda l'intero capitale sociale e relativo compendio aziendale di 3 società di capitali (attive nel comparto delle costruzioni edilizie e nel campo finanziario), una società di persone, quote in partecipazioni societarie di una società di capitali, 183 immobili, un intero edificio di otto piani, rapporti bancari e disponibilità finanziarie. Tra gli immobili confiscati, anche alcuni dall'indubbio valore storico e artistico: l'intero edificio del Settecento denominato 'Palazzo Benso', oggi sede del T.A.R. di Palermo; Villa Tagliavia, n immobile in pieno centro; l'intero edificio, sempre a Palermo, in via Ugo La Malfa 153, dove è ubicata la sede regionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

