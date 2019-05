Mafia, Gabrielli: Prenderemo Messina Denaro ma partita non sarà chiusa

di lrs

Milano, 23 mag. (LaPresse) - "Quando prenderemo Matteo Messina Denaro? E' ovvio che per noi è una priorità, ma la priorità è il contrasto delle mafie. Non vorrei che passasse il messaggio che una volta che venga preso Matteo Messina Denaro, e lo prenderemo, la partita sia chiusa ma non è così". Così il capo della polizia di Stato, Franco Gabrielli, alla cerimonia commemorativa della strage di Capaci nell'aula bunker del carcere di Palermo, sottolineando che la lotta alle mafie dovrà andare avanti.

