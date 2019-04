Mafia, due carabinieri in manette. Favoreggiamento nell'inchiesta su Messina Denaro

Nuovi arresti nell'ambito dell'indagine su Matteo Messina Denaro. Questa mattina sono finiti in manette due carabinieri accusati di avere passato notizie riservate ad un mafioso dell'entourage del latitante. Secondo Repubblica si tratta del tenente colonnello Marco Zappalà, un ufficiale dei carabinieri in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, e di Giuseppe Barcellona, un appuntato dell'Arma che lavora alla Compagnia di Castelvetrano. In manette anche l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino.

Le accuse contestate sono rivelazione di notizie riservate, favoreggiamento e accesso abusivo a un sistema informatico.

