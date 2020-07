Mafia dei Nebrodi, 14 indagati tra imprenditori agricoli e funzionari pubblici

In un'0perazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Enna, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta eseguiti 10 provvedimenti di perquisizione personale e domiciliarein diversi comuni delle provinciedi Enna, Messina e Catania. Tra i soggetti destinatari dei provvedimentifigurano elementi di spicco della criminalità organizzata di stampo mafioso del territorio dei Nebrodi, coinvolti a vario titolo per i reati di turbata libertà degli incanti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, commessi con l’aggravante del metodo mafioso. L’operazione, denominata 'New Park', vede indagati complessivamente 14 soggetti, alcuni dei quali già destinatari in passato di misure restrittive per fatti analoghi. L’infiltrazione della criminalità organizzata nebroidea, sulle assegnazioni dei pascoli dell’Azienda Specialedi Troina (Enna )era stata già disvelata dalle Fiamme gialle. In questo nuovo filone investigativo scoperta l’assegnazione, condizionata dall’influenza mafiosa,di 1.100 ettari pascolivi.