Mafia, colpo all'asse Milano-Palermo: sei arresti e sequestri

Duro colpo ai boss di Cosa Nostra. La guardia di finanza ha fatto luce sugli investimenti sull'asse Milano-Palermo, arrestando sei persone. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, in collaborazione con lo Scico, coordinati dalla locale Direzione distrettuale antimafia, in forza di un provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, stanno eseguendo sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo di due società.

L'indagine, delegata dalla Dda della Procura della Repubblica di Palermo, ha consentito di portare alla luce una vera e propria organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa dell'Acquasanta-Arenella dei Fontana di Palermo, i cui vertici - usciti di galera - si erano stabiliti a Milano. Le attività di esecuzione delle misure cautelari reali e personali vedono impegnati oltre un centinaio di militari del Nucleo Pef di Palermo, con il supporto dello Scico di Roma, del Nucleo Pef di Milano, dei gruppi di Milano e Palermo; impiegati anche le unità cinofile e un elicottero della Sezione Aerea di Palermo.

