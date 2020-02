Mafia, colpo al clan dei barcellonesi: 59 arresti

di lrs

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Nel corso della notte, in provincia di Messina e in varie località italiane, i carabinieri del Comando provinciale della città siciliana e del Ros hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Messina su richiesta della procura distrettuale locale, nei confronti di 59 persone ritenute responsabili - a vario titolo - dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, violenza e minaccia, con l'aggravante del metodo mafioso.

L'operazione denominata 'Dinastia' rappresenta l'ulteriore sviluppo di una manovra di contrasto coordinata dai pm di Messina e condotta dai Carabinieri nei confronti della famiglia dei barcellonesi, attiva a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e sul versante tirrenico della provincia peloritana, "compagine criminale storicamente collegata a Cosa nostra siciliana". Le indagini hanno portato all'arresto di affiliati e gregari della presunta consorteria mafiosa barcellonese che negli ultimi anni ha investito nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, per integrare i proventi illeciti derivanti dalle estorsioni.

