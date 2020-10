Mafia, blitz dei Ros a Bari: 48 misure cautelari

Blitz antimafia a Bari. I Carabinieri del Ros e del comando per la tutela agroalimentare - col supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri territorialmente competenti1 - hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal tribunale di Bari, su richiesta della locale procura distrettuale, a carico di 48 soggetti indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi/esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anche con riferimento a quelle Ue) ed altri delitti, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 c.P, per aver agevolato le attività di una organizzazione mafiosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata