Mafia, blitz contro clan ennese: 21 arresti, luce su omicidio Marchì

di vln

Caltanissetta, 26 mar. (LaPresse) - Dalle prime ore di questa mattina, in provincia di Enna ed in altre località italiane, i carabinieri del Ros stanno eseguendo 21 provvedimenti cautelari per associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione e altro. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali relative alla famiglia mafiosa di Pietraperzia posta ai vertici di Cosa Nostra ennese. È stata fatta luce, inoltre, su numerosi episodi criminosi tra cui l'omicidio di Filippo Marchì avvenuto il 16 luglio 2017. I particolari dell'operazione saranno illustrati dal procuratore della repubblica Amedeo Bertone e dal comandante del Ros generale Pasquale Angelosanto nella conferenza stampa che si terrà alle 11 odierne presso l'aula magna del tribunale di Caltanissetta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata