Mafia, arresti tra Palermo-Usa: in manette anche sindaco Torretta

di vln

Palermo, 17 lug. (LaPresse) - Sono 18 gli esponenti e sodali del mandamento mafioso di Passo di Rigano coinvolti dai provvedimenti restrittivi nell'ambito dell'operazione della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation di New York. Il fermo è scattato per Giovanni Buscemi, Santo Cipriano, Francesco De Filippo, Antonio Di Maggio, Antonino Fanara, Rosario Gambino, Francesco e Tommaso Inzerillo, Giuseppe Lo Cascio, Antonino Lo Presti, Alessandro Mannino, Benedetto Gabriele Militello, Gaetano e Giuseppe Sansone, Giuseppe Spatola.

Contestualmente è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Calogero Christian Zito, Salvatore Gambino (sindaco di Torretta) e Thomas Gambino. Sono state perquisite, a cura del personale dell'Fbi e di investigatori italiani, le abitazioni di Calogero Zito a New Jersey, di Thomas Gambino, a Staten Island (New York) e Simone Zito a Philadelphia. Gli indagati rispondono, a diverso titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso ed altro.

