Mafia, arrestato in Romania boss latitante Bigione

di vln

Trapani, 4 ott. (LaPresse) - Reparti speciali della polizia rumena e investigatori del servizio centrale operativo e delle squadre mobili di Trapani e di Palermo hanno catturato il latitante trapanese Vito Bigione, di 66 anni, condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione per associazione finalizzata traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Bigione, fermato ad Oradea in Romania, è stato uno dei primi broker che ha messo in contatto Cosa nostra, la 'ndrangheta e i cartelli sudamericani che gestiscono il traffico internazionale di cocaina.

Alle 11.30 avrà luogo una conferenza stampa in Questura a Trapani.

