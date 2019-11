Mafia, arrestato il radicale Antonello Nicosia: avrebbe fatto da tramite per boss in cella

Avrebbe fatto da tramite tra i boss, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all'esterno messaggi e ordini, sfruttando il suo ruolo di assistente parlamentare della deputata di Italia Viva Pina Occhionero - estranea all'indagine - per entrare in carcere. C'è anche Antonello Nicosia, membro del comitato nazionale dei Radicali italiani, per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti, tra le 5 persone arrestate dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri su provvedimento della Procura di Palermo. Dalle intercettazioni emerge che per Nicosia il latitante Matteo Messina Denaro era "il primo ministro" . In manette anche il capomafia di Sciacca, nell'Agrigentino, Accursio Dimino.

Nicosia avrebbe insultato Giovanni Falcone.Intercettato, giudicava con disprezzo il giudice ucciso da Cosa Nostra nel 1992 a Capaci. Le sue parole, pronunciate al telefono, sono contenute nel decreto di fermo a firma dei pm della Direzione distrettuale antimafia palermitana. Secondo gli investigatori Nicosia è vicino al latitante Messina Denaro.

