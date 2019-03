Lotto Marzo, in migliaia alla manifestazione femminista a Torino

Donne di tutte le età si sono radunate lungo le strade di Torino in occasione della manifestazione 'Lotto Marzo' lanciata dalle attiviste del movimento 'Non una di meno' per sensibilizzare sul problema della differenza di genere e sulle violenze subite dalle donne. Tanti gli striscioni in difesa dell'aborto sicuro e gratuito. Cartelli contro il vicepremier Salvini.