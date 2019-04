Lotteria "Ricerca la Fortuna": Allegra Agnelli consegna a Candiolo una 500 Collezione in premio

Grande successo per la lotteria organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: distribuiti più di 7mila biglietti, che hanno permesso di raccogliere oltre 30mila euro

Giovanna Nocca è la vincitrice del primo premio della Lotteria benefica di Natale “Ricerca la fortuna”, organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: una bellissima Fiat 500 Collezione, messa in palio in collaborazione con Fca, main sponsor dell’iniziativa. Giunta alla seconda edizione, anche quest'anno la lotteria ha avuto successo: sono stati distribuiti oltre 7mila biglietti, che hanno permesso di raccogliere oltre 30mila euro.

"I nostri sostenitori - ha commentato Allegra Agnelli, presidente della Fondazione - rispondono sempre con grande generosità alle nostre iniziative. Ringrazio Fca che anche quest’ anno ha voluto sostenerci, offrendo il primo bellissimo premio, e tutti gli altri partner che hanno collaborato".

"Sono stati messi a disposizione di noi dipendenti - racconta Giovanna Nocca, che lavora alla Tnt di Settimo Torinese - alcuni pacchetti di biglietti e io ne ho presi sei. Sono una sostenitrice dell’Istituto di Candiolo, che ringrazio per essermi stato sempre vicino in diverse fasi non solo della mia vita privata, ma anche quella della mia famiglia. E questo per me è un regalo bellissimo oltre che un’emozione unica".

