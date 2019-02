Lodi, maxi tamponamento su A1: nebbia fitta ostacola i soccorsi

di ect

Milano, 21 feb. (LaPresse) - Ci sono "diversi 'focolai' (incidenti)" sull'autostrada A1, al km 39, dove, spiega il 118, è stata "dichiarata una maxiemergenza" per un grosso tamponamento. La nebbia sta ostacolando i soccorsi, via cielo e via terra: "Molta difficoltà per i mezzi di soccorso date le condizioni meteo (l'elicottero non vola per nebbia) e le condizioni viabilistiche", si legge in una nota dell'Areu, Azienda regionale emergenza urgenza. Due feriti sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Piacenza e Lodi, altri devono ancora essere valutati. Restano sul posto 5 ambulanze, due automediche e un'auto infermieristica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata