Lodi: fallito assalto a portavalori, inferno sull'A1

Fallito assalto in stile paramilitare sulla A1: sette auto date alle fiamme martedì sera attorno alle 23 all'altezza di Lodi Vecchio. Nel mirino un furgone portavalori che sarebbe attaccato da una decina di criminali con lo scopo di intrappolarlo tra i veicoli in fiamme. Il colpo non è andato a segno, il mezzo blindato infatti sarebbe riuscito a rifugiarsi in un'area di servizio. Vicino alle macchine ritrovati diversi chiodi. I malviventi si sono dati alla fuga a bordo di sei auto, ritrovate anche queste incendiate in una stradina di campagna vicino a Salerano sul Lambro.

