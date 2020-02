Lodi, deraglia treno ad alta velocità: morti i due macchinisti

Il treno ad alta velocità Frecciarossa 9595 Milano-Salerno è deragliato all'altezza di Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi, facendo ribaltare almeno due vagoni. I due macchinisti hanno perso la vita. Circa trenta passeggeri sono rimasti feriti, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Ancora da stabilire le cause dell'incidente.

"Abbiamo registrato questo sviamento del treno. Il bilancio è di due deceduti, i macchinisti, due codici gialli e 25 codici verdi", ha confermato Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

I feriti sono stati trasferiti negli ospedali più prossimi.

In corso i primi rilievi investigativi della Polizia Ferroviaria. Il transito al momento è sospeso in entrambe le direzioni.

È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

