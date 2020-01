Lodi, Cattaneo: Finalmente è finita, avevo davanti plotone esecuzione

di lrs

Milano, 24 gen. (LaPresse) - "Finalmente è finita. Non ce la facevo più: ero arrivato all'apice della sopportabilità. Sono stato seduto per due ore. Mi sentivo di essere davanti a un plotone di esecuzione". È lo sfogo al telefono di Mario Cattaneo, 69 anni, oste di Castelletto Lodigiano assolto oggi in primo grado a Lodi dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. "Non riuscivo a parlare, non sapevo più che cosa dire. Mi sono detto: la giustizia ha trionfato, ha fatto il suo corso", ha aggiunto.

