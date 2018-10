Lodi, cambiano linee guida Comune: mensa più facile per bimbi stranieri

di bdr/sgl

Milano, 17 ott. (LaPresse) - Con una delibera il Comune di Lodi ha modificato le linee guida per l'applicazione del discusso regolamento per l'accesso alla mensa a scuola. Dopo le proteste per le norme che di fatto non permettevano a 200 bambini figli di famiglie straniere di poter usufruire delle agevolazioni per il servizio, la giunta guidata dal sindaco leghista Sara Casanova ha fatto una parziale marcia indietro. Non viene eliminato il nuovo regolamento, ma di fatto ne vengono allargate le maglie per tenere conto delle "difficoltà che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea hanno denunciato nell'acquisizione completa delle certificazioni richieste" e dall'altra parte delle "difficoltà per gli uffici nella valutazione dei certificati prodotti dai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e della procedura seguita per la legalizzazione degli stessi e nell'interlocuzione con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi non appartenenti all'Unione europea presenti in Italia".

