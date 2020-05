Lodi, bimbo precipita dal quinto piano: è grave

di ect

Milano, 25 mag. (LaPresse) - Un bambino di 3 anni è precipitato dal quinto piano di una palazzina in via Cavallotti a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori di Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, il piccolo presenta un importante trauma cranico. E' stato portato in codice rosso all'ospedale di Codogno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata