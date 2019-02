Incidenti a catena sull'A1 a causa della nebbia: due feriti

Maxiemergenza sull'autostrada A1 per un grosso tamponamento causato dalla nebbia. Due feriti sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Piacenza e Lodi, altri devono ancora essere valutati. Restano sul posto 5 ambulanze, due automediche e un'auto infermieristica.

Non è stato facile per i mezzi di soccorso raggiungere il luogo dell'incidente. La nebbia infatti ha reso impossibile l'utilizzo dell'elicottero e anche le condizioni viabilistiche, secondo Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, hanno creato difficoltà.

Agli utenti provenienti che da Milano sono diretti verso Bologna si consiglia di utilizzare la A7 in direzione di Genova e, all'altezza di Tortona, prendere la A21 per raggiungere la A1 all'altezza di Piacenza. In alternativa è possibile utilizzare la A4, in direzione di Brescia, per poi raggiungere la A1 tramite la A21. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Milano si consiglia, all'altezza di Piacenza, di immettersi in A21 verso Brescia dove prendere l'A4 verso Milano.



