Livorno, si staccano pietre dalla scogliera a Piombino: feriti 3 ragazzi

di fbg/mad

Livorno, 29 lug. (LaPresse) - Tre ragazzi sono rimasti feriti dalle pietre che si sono staccate da una scogliera mentre si trovavano sulla spiaggia della Buca delle Fate, sul promontorio roccioso tra Piombino e Baratti, in provincia di Livorno. E' accaduto intorno alle 13 di oggi. Sul posto, difficilmente raggiungibile via terra, è intervenuta la capitaneria di Piombino che ha allertato e inviato un'imbarcazione privata con a bordo personale del 118 alla spiaggia per prestare più rapidamente soccorso ai feriti. L'imbarcazione si è poi diretta al porto di Baratti dove i tre feriti sono stati presi in carico da ambulanze della Croce Rossa con medico a bordo. Attivato anche l'elisoccorso.

