Livorno, palazzina esplosa all'Elba: morto uno dei feriti, è la terza vittima

di fbg/scp

Livorno, 24 lug. (LaPresse) - Sale il bilancio delle vittime dell'esplosione della palazzina di via De Nicola, a Portoferraio (Livorno), sull'Isola d'Elba, avvenuta all'alba di ieri. E' morto all'ospedale Cisanello, a Pisa, dove era stato portato con l'elisoccorso per le gravissime ustioni su gran parte del corpo, Alberto Paolini, 76 anni. Ieri mattina, dalle macerie dell'edificio distrutto erano stati estratti i corpi del cognato di Paolini, Silvano Pescatori, 68 anni, e della moglie di lui, Grazia Mariconda, 75 anni. Ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cisanello la figlia di Paolini, Lisa, 46 anni, mentre la moglie, Silvia Pescatori, 75 anni, che nell'esplosione ha riportato ferite più lievi, si trova all'ospedale di Portoferraio.

