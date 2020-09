Livorno, investito da scuolabus: muore bimbo di 5 anni a Donoratico

di fbg/dab

Livorno, 16 set. (LaPresse) - Un bambino di cinque anni ha perso la vita dopo essere stato investito da uno scuolabus. E' accaduto a Donoratico, frazione del comune di Castagneto Carducci (Livorno), poco prima delle 13 di oggi, in via Mazzini, nei pressi dell'abitazione della famiglia del piccolo. Sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo i tentativi di rianimazione sono risultati inutili. La dinamica è in fase di ricostruzione: dai primi accertamenti sembra che il bambino fosse a bordo di una biciclettina e che sia finito in strada mentre stava transitando lo scuolabus. Sono intervenuti per i rilievi i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Castagneto Carducci.

